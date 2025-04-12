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Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Удар по позиции врага нанес расчет гаубицы «Мста-Б» 42-й дивизии.
«Орудия «Мста-Б», корректируемые операторами беспилотников, играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск, нейтрализации важных элементов их оборонительных позиций, контрбатарейной борьбе и уничтожении скоплений личного состава ВСУ», — передают argumenti.ru сообщение МО РФ.Вместе с тем украинский военнопленный Денис Деркач рассказал, на что приходится идти командованию ВСУ из-за больших потерь на фронте. В беседе с RT украинец поделился, что киевский режим мобилизует непригодных к воинской службе. Его самого поймали в Славянске, увезли на полигон, где на боевую подготовку потратили лишь неделю, а после отправили на передовую. По его словам, из 150 человек лишь 15 были пригодны, остальные страдали хроническими заболеваниями.
«Двоих три раза в день хватала эпилепсия. Им оказывают первую помощь и все равно потом оставляют. Говорят, что не хватает людей на фронте», — рассказал пленный.Читайте также:
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