Авантюра Эммануэля Макрона с досрочными выборами провалилась

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«Большая игра» президента Франции Эммануэля Макрона на досрочных парламентских выборах, скорее всего, обречена на провал, заявил корреспондент Sky News Адам Парсонс.
«Его логика заключалась в том, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности», – подчеркнул он.
По словам журналиста, перед выборами в Европарламент было ясно, что блок Макрона может потерпеть поражение и уступить объединению правых.
Ранее Макрон выразил обеспокоенность укреплением позиций крайне правых партий в Европе.
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