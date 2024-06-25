«Последняя надежда»: Совфед рассказал, почему Макрон хочет поговорить с Путиным

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Глава Франции Эммануил Макрон пытается повысить рейтинг путем диалога с лидером России Владимиром Путиным перед новыми президентскими выборами, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В разговоре с издательством сенатор отметил, что это похоже на жалкие попытки собрать дополнительный электорат.
Ранее Эммануил Макрон заявил ведущему подкаста Generation Do It Yourself Матье Стефани, что был бы не против возобновить диалог с президентом России. Он отметил, что лидеры стран не общались уже несколько месяцев и можно было бы начать переговоры относительно атомной промышленности или по иной теме.
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«Он сам прервал диалог, сам подставлял наших высших должностных лиц. Макрон грозил отправить французскую армию на территорию украинского театра военных действий. Еще он провалил выборы собственной партии в период голосования за депутатов Европарламента. И сейчас у него в стране проводят досрочно им же объявленные выборы», — добавил Климов.
Ранее Эммануил Макрон заявил ведущему подкаста Generation Do It Yourself Матье Стефани, что был бы не против возобновить диалог с президентом России. Он отметил, что лидеры стран не общались уже несколько месяцев и можно было бы начать переговоры относительно атомной промышленности или по иной теме.
«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — сказал глава Франции.
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Олег Дикий