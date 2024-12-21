Саудовская Аравия предупреждала ФРГ о возможности теракта

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Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали ФРГ о возможных угрозах от подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
Содержание предупреждений издание не уточняет. В декабре прошлого года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление о подозреваемом Талебе А. Уточняется, что мужчина публиковал в соцсетях угрозы в адрес Берлина.
Однако сотрудники ведомства сочли, что реальная угроза теракта отсутствует.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
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Однако сотрудники ведомства сочли, что реальная угроза теракта отсутствует.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.
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Екатерина Коршунова