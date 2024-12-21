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Саудовская Аравия предупреждала ФРГ о возможности теракта

Spiegel: Саудовская Аравия три раза предупреждала ФРГ об угрозе теракта
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Власти Саудовской Аравии трижды предупреждали ФРГ о возможных угрозах от подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
Содержание предупреждений издание не уточняет. В декабре прошлого года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступило заявление о подозреваемом Талебе А. Уточняется, что мужчина публиковал в соцсетях угрозы в адрес Берлина.

Однако сотрудники ведомства сочли, что реальная угроза теракта отсутствует.



Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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В Европе высказались о планах ЕС по Украине
European Conservative: Европа теряет энтузиазм по поводу поддержки Украины
21 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/artJazz

В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины. Об этом пишет политический журналист Тамаш Орбан в статье для European Conservative.
Журналист отметил, что в резолюции по итогам саммита ЕС Киеву «обещают луну и звезды в плане военной помощи», однако объем производства европейского ВПК далек от обещанного. Орбан отметил, что если избранный президент Соединенных Штатов решит сократить поддержку Киева со стороны Вашингтона, то у Евросоюза «не будет средств заполнить этот пробел».

По его мнению, в итоге все будет зависеть от решений, которые примет республиканский политик, и европейские лидеры это понимают.

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Глава МИД Турции Фидан: Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии
21 декабря 2024, 17:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент РФ Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся в САР ситуацией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью французскому ТВ.
По словам Фидана, российский лидер знает, что важно, а что менее важно. Министр также не согласился со словами о том, что Москва «бросила» сирийского президента Асада.

Фидан заключил, что Турция не одобряет присутствие военных баз каких-либо стран в Сирии, однако окончательно данный вопрос должны решить сами граждане государства.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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Эксперт раскрыл, войдет ли Канада в состав США
Эксперт Подлесный: шутки Трампа о присоединении Канады говорят о введении пошлин
21 декабря 2024, 16:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Шутки избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады говорят о том, что скоро Вашингтон собирается ввести против нее товарные пошлины. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его словам, реальных планов по вхождению Мексики и Канады в состав США у Трампа нет.
Эксперт подчеркнул, что американский лидер часто высказывается в шуточной форме.
«Скорее всего, президент намерен повысить тарифы на товары из этих стран, возможно, до 25 процентов. Оттава и Мехико столкнутся с потерей торговых преимуществ. Трамп же все это просчитал», — поделился Подлесных в беседе с NewsInfo.Ru.
В то же время Трамп пригрозил пошлинами еще одному партнеру — Евросоюзу. На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что европейские страны должны совершить масштабную закупку американской нефти и газа, чтобы восполнить дефицит в отношениях, сообщают argumenti.ru, а отказ от этого «повлечет за собой постоянные пошлины».

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В Абхазии попросили Россию о гуманитарной поставке электроэнергии
И.о. президента Абхазии Гунба обратился к России с просьбой о гумпомощи
21 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/rarrarorro

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Гунба выразил надежду на то, что соответствующее обращение будет поддержано в кратчайшие сроки. И.о. президента добавил, что Абхазия «переживает серьезные испытания, поскольку недавний политический кризис мог вывести республику за рамки конституционного поля».

Напомним, с 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

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Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге
21 декабря 2024, 09:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Уточняется, что посольство РФ в Германии контактирует с немецкими правоохранителями.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил о двух погибших, один из которых — маленький ребенок. Количество пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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Канцлер ФРГ рявкнул на Дуду за призыв конфисковать российские активы
FT: Шольд разозлился на призыв Дуды конфисковать ​российские активы
21 декабря 2024, 06:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его предложение конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро для их последующего использования.
По информации Financial Times, между лидерами произошёл напряжённый диалог, в котором Шольц выразил обеспокоенность последствиями для финансовой стабильности Европы. Особый акцент он сделал на том, что Польша, использующая в качестве официальной валюты злотый вместо евро, недостаточно учитывает риски для еврозоны.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро», — разозлился Шольц, рявкнув на собеседника.
Инициатива Дуды нашла поддержку у таких стран, как США и Великобритания, не входящих в еврозону. В то же время Германия, Франция и Италия выступили против этого предложения, заявив о его потенциальной опасности для экономики региона.

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#сша
#франция
#евро
#великобритания
#германия
#польша
#активы
#олаф
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​Военные США в Британии не справились с роем дронов над своими базами
The Times: ​военные ​США в Британии не справились с БПЛА над своими базами
21 декабря 2024, 06:39

Фото: iStock/Naypong

В ноябре над американскими авиабазами в Великобритании были зафиксированы неопознанные беспилотники, с которыми военные так и не смогли справиться.
Как сообщает британская газета The Times, инциденты происходили с 20 по 26 ноября на базах Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, Фелтуэлл в Норфолке и Фэйрфорд в Глостершире, куда ранее прибыли американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Над базой Лейкенхит, где планируется размещение ядерного оружия США, одновременно появлялись десятки беспилотников. Несмотря на использование системы Orcus, предназначенной для перехвата управления дронами, военные не смогли установить их источник или подавить сигналы управления.

Инцидент вызвал два внеочередных заседания британского правительственного комитета. Как пишет The Times, расследование продолжается, и одной из рассматриваемых версий является участие недружественного государства.

Хотя американские спецслужбы допускают причастность России, прямых доказательств этому нет. В то же время скорость и устойчивость беспилотников к помехам исключают версию о запуске любителями.

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​В Раде назвали мировым позором попытку Зеленского подкупить Словакию для членства в НАТО
Нардеп Дмитрук счел «позором на весь мир» попытки Зеленского подкупить Фицо
21 декабря 2024, 05:28

Фото: iStock/Oakozhan

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В своём Telegram-канале он назвал ситуацию с попыткой огромной взятки премьер-министру Словакии Роберту Фицо «позором на весь мир».
Ранее Фицо заявил о том, что Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Словацкий лидер отказался, назвав членство Украины в альянсе нереальным.

«Очередной позор на весь мир!» — возмутился депутат.
Однако Дмитрук выразил сомнение, что речь шла именно о замороженных российских активах. По его мнению, это могли быть другие средства, возможно, наличные, которые Зеленский «привез в чемодане».

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#нато
#зеленский
#украина
#словакия
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Россиянам назвали три признака ​того, что проект «Украина» ​вот-вот закончится
Кипрский журналист Христофору написал о завершении проекта «Украина»
21 декабря 2024, 05:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что проект «Украина» близок к завершению из-за ошибок в политике Владимира Зеленского.
В своей публикации в соцсети Х журналист подчеркнул, что действия украинского президента привели к ухудшению отношений с союзниками. На фоне этого США и ЕС, потратившие сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, теперь стремятся переложить ответственность за провалы на уходящего президента США Джо Байдена, обвиняя его в недостаточной поддержке.

В то же время западные страны продолжают удерживать российские активы в замороженном состоянии до окончания конфликта.

«Три признака того, что проект «Украина» подходит к своему концу: 1. Перекладывание вины. <...> 2. Потраченные и замороженные деньги. <...> 3. Зеленский потерял голову», — перечислил журналист.
Среди причин кризиса Христофору выделяет резкие высказывания Зеленского в адрес лидеров других стран, включая российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эти заявления, по мнению журналиста, свидетельствуют о потере самообладания и стратегического мышления.

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