Маск ответил, почему демократы проиграли выборы

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Демократы провалились на выборах, потому что потеряли связь с народом, считает американский миллиардер Илон Маск. Свое мнение бизнесмен выразил в соцсетях.
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», — гласит пост Маска.
Республиканцы придут к власти 20 января грядущего года, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп пройдет процедуру инаугурации.
Ранее Илон Маск рассказывал, что он собирается сделать с теми, кто обвинил его в связях с Россией. Сейчас предпринимателя, по его словам, интересует вопрос, кто стоит за этими обвинениями.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения…» — писал Маск.
Перед этим стало известно, с каким призывом в отношении Илона Маска выступили в США.
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Никита Кротов