Маск назвал причину провала демократов на выборах в США

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Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с людьми, написал предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
«Они ушли так далеко влево, что оторвались от народа. Поэтому они потерпели такое жестокое поражение на этих выборах», – заявил Маск.
Ранее американский миллиардер ответил на обвинения Демократической партии в связях с Россией. Маск пообещал найти тех, кто обвиняет его в сотрудничестве с российскими властями. До этого демократы в Сенате США Джинн Шейхин и Джек Рид обратились к Пентагону и генеральному прокурору с просьбой проверить информацию о контактах Маска с Москвой.
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