«Баба Яга против»: ЦИК Белорусии ответил на заявления БДИПЧ ОБСЕ

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Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко описал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фразой из советского мультфильма: «Все проголосовали за. А Баба Яга против!».
Об этом он с иронией рассказал журналистам на брифинге. Таким образом глава ЦИК отреагировал на сообщения БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет о том, что его наблюдатели не смогут приехать на выбору в Белоруссию. Директор бюро Мария Телалиан ранее заявила, что из-за отсутствия представителей этой структуры избирательный процесс в Белоруссии останется без «независимой оценки».
Он также выразил недоумение по поводу того, что БДИПЧ ОБСЕ само себя наделяет полномочиями быть главной, если не единственной, структурой по оценке выборов.
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«Кто эти люди, которые оттуда, за тысячи километров, говорят, что выборы, которые ещё не прошли, являются нелегитимными недействительными?», — с удивлением задал риторический вопрос Карпенко.
Он также выразил недоумение по поводу того, что БДИПЧ ОБСЕ само себя наделяет полномочиями быть главной, если не единственной, структурой по оценке выборов.
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Александр Бойцов