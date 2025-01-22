МИД Белоруссии назвал проект решения ЕС по выборам вмешательством в дела страны

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Готовящаяся резолюция Евросоюза, заранее осуждающая выборы президента в Белоруссии, является грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Соответствующее заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
Его цитирует телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам спикера МИД Республики Беларусь, в распоряжении ведомства оказался проект заявления Европейской службы внешних действий, которое планируется выпустить сразу после выборов.
Глаз подчеркнул, что данная резолюция является проявлением грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попирает все ключевые нормы положения международного права.
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«Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.
Глаз подчеркнул, что данная резолюция является проявлением грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попирает все ключевые нормы положения международного права.
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Александр Бойцов