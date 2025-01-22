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МИД Белоруссии назвал проект решения ЕС по выборам вмешательством в дела страны

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Готовящаяся резолюция Евросоюза, заранее осуждающая выборы президента в Белоруссии, является грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Соответствующее заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
Его цитирует телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам спикера МИД Республики Беларусь, в распоряжении ведомства оказался проект заявления Европейской службы внешних действий, которое планируется выпустить сразу после выборов.

«Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.



Глаз подчеркнул, что данная резолюция является проявлением грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попирает все ключевые нормы положения международного права.

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#белоруссия
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#евросоюз
В Электростали ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Яркий»
22 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В городском округе Электросталь в эксплуатацию введён жилой комплекс «Яркий». Соответствующее разрешение ООО СЗ «ПРАЙМ-МК» выдало Минжилполитики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 15-этажном доме площадью более 6,7 тыс. кв. м. расположено 112 квартир евроформата, в каждой – от одной до трёх комнат. Входные группы организованы с учётом безбарьерной среды. На придомовой территории предусмотрено 55 парковочных мест для автомобилей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ЖК «Яркий» расположен по адресу Рабочий пр., д. 8.

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#московская область
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«Нас ждет эпоха неопределенности»: финский президент Стубб о первых шагах Трампа
Глава Финляндии Стубб предрёк «эру неопределённости» с приходом к власти Трампа
22 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/naumoid

Всему миру, и Европе — в частности, необходимо готовиться к предстоящей «эпохе неопределённости». Причина заключается в приходе Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. В разговоре с финской государственной телерадиовещательной компанией Yle глава страны Суоми сказал, комментируя инаугурационную речь Трампа и его первые шаги, что привычные институты, нормы и правила вот-вот исчезнут.

По мнению Стубба, новые нормы будут представлять собой отход от традиционной системы поддержки международных институтов в сторону сделок и транзакций.

«Нам нужно подумать о том, как убедить Соединенные Штаты в том, что и их ценности и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — добавил президент Финляндии.

Стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине Стубб отметил, как положительную тенденцию. Финский лидер подчеркнул, что мир уже увидел прекращение огня в секторе Газа. По его мнению, Трамп не может позволить себе проиграть на Украине, поэтому он обязательно будет добиваться какого-то мирного соглашения. С точки зрения Стубба, это «хорошее направление».

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Стало известно, будет ли Трамп отменять санкции против России
Экономист Беляев: Трамп может отменить санкции против РФ из-за неэффективности
22 января 2025, 13:07

Фото: iStock/donfiore

Президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, потому что понимает их неэффективность. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, американский лидер намерен поддерживать образ миротворца, потому перейдет от конфликтных санкций к более объективным тарифам.
«Трамп понимает, что прямой запрет в виде санкций не действует, потому что их можно обойти, а тарифы уже обойти достаточно трудно. Они ведут к удорожанию товара, а значит, снижению конкурентоспособности», — пояснил эксперт.
Беляев также подчеркнул, что американцы не будут действовать себе во вред и будут назначать тарифы только на те товары, которые им не нужны.

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#трамп
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Политолог раскрыл основную цель Трампа
Политолог Дудаков назвал возвращение величия США главным лейтмотивом Трампа
22 января 2025, 12:51

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Главным лейтмотивом инаугурации президента США Дональда Трампа стало возвращение американского величия. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, добавив, что Штатам придется снимать часть армии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию на границе и бороться с наркокартелями.
«Ну, как мы видим, основной лейтмотив выступления Трампа — это возвращение американского величия. То есть он очень много критиковал то, что происходило при Байдене. Обещал откатить многие реформы, вернуться к политике двух гендеров, остановить все войны», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал другую часть инаугурации Трампа — вскинутую руку Илона Маска во время выступления. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что в этом жесте не стоит искать какой-то подоплеки.
«Не стоит искать подоплеку и вешать нацистские ярлыки в эмоциональном порыве вскинувшего свою руку Илона Маска. Ведь он не был ранее замечен среди поклонников нацизма и никогда не поддерживал фашистскую идеологию. Надеюсь, что так будет и впредь», — поделился Шеремет.
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#трамп
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Во Франции назвали заявления Трампа «пинком под зад» Европе
Лекорню назвал слова Трампа «пинком под зад» для ЕС, чтобы задуматься об обороне
22 января 2025, 08:24

Фото: iStock/SurkovDimitri

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «жесткие» слова президента США Дональда Трампа могут стать «пинком под зад» для европейских государств, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, для Европы всегда существовало искушение «расположиться под американским ядерным зонтиком». Министр отметил, что Франция никогда не передавала свою безопасность в руки Штатов в отличие от других стран. Лекорню напомнил о Великобритании, силы ядерного сдерживания которой зависят от помощи Вашингтона.

Франция не будет обменивать свою военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, на немецкие машины, заключил министр.

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#машины
#евросоюз
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Трамп охарактеризовал Путина
Трамп назвал Путина умным из-за его отношения к Байдену
22 января 2025, 07:10

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина, назвав его умным.
«Он (Путин — ред.) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп.

Он уже не раз сообщал о своем намерении встретиться с российским президентом, чтобы обсудить решение конфликта на Украине. Встреча двух лидеров, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.

А пока он приостановил помощь Киеву на 90 дней. Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин считает, что американский президент сделал это для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.

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Орбан потребовал ​от ЕС снятия санкций с России
22 января 2025, 04:23

Фото: iStock/xbrchx

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. По его мнению, введенные меры нанесли серьезный ущерб экономике ЕС, лишив ее конкурентоспособности, но не приблизили окончание конфликта на Украине.
Орбан подчеркнул, что Европа не смогла заменить российские энергоресурсы, а сами санкции оказались неэффективными.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!», — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии ранее уже высказывал мнение о том, что украинский кризис требует скорейшего урегулирования, иначе проиграют все стороны, вовлеченные в конфликт. Венгрия, по его словам, направляет свои усилия на миротворческую миссию для достижения этих целей.

В то же время стало известно, что новый президент США Дональд Трамп допустил ужесточение санкций против России.

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#венгрия
#россия
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Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде
18 штатов США подали иск против указа Трампа о детях нелегальных иммигрантов
22 января 2025, 01:49

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Восемнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали иск против указа президента Дональда Трампа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Новый указ запретил детям нелегальных иммигрантов автоматически становиться гражданами США.
Дональд Трамп подписал указ в день своей инаугурации.

Как сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина, власти возмутившихся штатов считают указ Трампа нарушением Конституции США, которое затронет сотни тысяч детей.

Иск был подан в суд штата Массачусетс. Генеральные прокуроры от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Колорадо, и другие, требуют признания указа недействительным. По их мнению, гражданство детей, рожденных в США, не должно зависеть от статуса их родителей, как это гарантируется 14-й поправкой к Конституции.

Ранее в декабре 2024 года Трамп заявлял, что считает автоматическое предоставление гражданства нелепым и намерен прекратить эту практику.

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Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
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#суд
#сша
#дональд трамп
#указ
#ограничения
#мигранты
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Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
Al Watan: Сирия расторгла инвестиционное соглашение с РФ об управлении портом Тартус
22 января 2025, 00:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Как сообщил сирийской газете Al Watan глава таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, теперь доходы от порта будут направляться исключительно в казну Сирии.
Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривало управление портом и вложение $500 млн в его модернизацию. Оно было рассчитано на 49 лет. Однако порт практически перестал функционировать из-за высоких таможенных сборов и логистических издержек. Новая администрация Сирии снизила таможенные ставки на 60% для ряда товаров и планирует восстановить работу порта.

«Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — сообщил Джуди.
Тартус является важным морским объектом, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. После смены власти в Сирии Россия ведет переговоры с новой администрацией о сохранении своих военных баз. Башар Асад покинул страну в декабре 2024 года после захвата Дамаска вооруженной оппозицией.

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