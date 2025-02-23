Гунба хочет, чтобы граждане Абхазии получали медпомощь в РФ по загранпаспорту

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Врио президента Абхазии Бадра Гунба хочет, чтобы граждане республики получали медицинскую помощь в России по загранпаспорту. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы получили согласие на такую работу (от российских коллег). И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу», — сказал Гунба в рамках посещения республиканского госпиталя вместе с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко.Гунба подчеркнул, что сейчас многие граждане Абхазии даже с учетом имеющегося у них гражданства РФ не могут пользоваться бесплатной российской медициной, потому что в медучреждениях нужен СНИЛС и внутренний паспорт.
К слову, данный вопрос обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Ранее в России высказались о развитии отношений с абхазской стороной.
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Никита Кротов