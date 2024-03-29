Байден: Арабские страны готовы признать Израиль

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Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, готовы полностью признать государство Израиль в рамках политического урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент США Джозеф Байден.
Во время мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Нью-Йорке Байден подчеркнул, что необходимо разработать план действий и подготовить будущее соглашение о создании двух государств. По его словам, это не обязательно произойдёт немедленно, но обязательно должен быть прогресс. Отмечается, что речь президента минимум четырежды прерывалась протестующими в зале. Снаружи здания Radio City Music Hall также проходила акция протеста против политики Белого дома на Ближнем Востоке.
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Александр Бойцов