Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа

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Американский президент Джо Байден допустил «вопиющую» оговорку во время обращения к нации на тему покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом информирует газета The Daily Mail.
«В своем шестиминутном обращении Байден допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования «урной для боя», а бывшего президента Дональда Трампа — «бывшим Трампом», — отмечается в материале.
Помимо этого, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в «поле боя».
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского президента. В момент, когда пуля прилетает в сторону Трампа, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика.
В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова