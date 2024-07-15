В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
В доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружено второе «подозрительное устройство». Об этом информирует газета Washington Post.
«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — отмечается в материале.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на Дональда Трампа были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.
Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова