Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США

Фото: iStock/shironosov
Демократы готовят фальсификацию на выборах президента США, разрешая мигрантам участвовать в голосовании в подконтрольных им штатах, чтобы они выбирали Камалу Харрис. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, нелегалов сейчас активно ввозят в так называемые колеблющиеся штаты, где нет явного перевеса в пользу одного из кандидатов.
«В США демократы готовят массированную фальсификацию выборов через привлечение к голосованию незаконных мигрантов. Для этого в 14-ти штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании», — написал он.Пушков отметил, что подобные махинации демократы проводят в основном на северо-востоке и западе США, чтобы перебороть тенденцию растущего в пользу Трампа разрыва в голосах.
«Разрыв между (Дональдом) Трампом и Харрис растет в пользу Трампа. В этой ситуации покойники с кладбищ, дружно голосовавшие в 2020 году за (Джо) Байдена, могут уже не помочь Харрис. Теперь вся ее надежда - на нелегалов. Их сейчас усиленно ввозят и в колеблющиеся штаты, чтобы они перестали колебаться и голосовали за Харрис. Таков ее план победы», — пояснил сенатор.Президентские выборы в США пройдут через две недели — 5 ноября.
Читайте также:
В США раскрыли детали телефонного разговора Трампа с Нетаньяху
В США заявили о досрочной победе Трампа
The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера
Данил Пономарев