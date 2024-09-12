США не готовы снять ограничения на удары ВСУ по территории России

Фото: Минобороны РФ
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.
В эфире CNN Патель подчеркнул, что никаких изменений в политике Вашингтона по этому вопросу нет.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил представителей НАТО о серьёзных последствиях, если Запад поддержит удары по российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские власти и вооружённые силы принимают соответствующие меры в случае эскалации.
Напомним, президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.
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«У меня нет заявлений по поводу новой политики, и я определенно не собираюсь спекулировать на этом», — сказал Патель, отвечая на вопросы о возможном снятии ограничений на применение ВСУ дальнобойного вооружения против целей в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил представителей НАТО о серьёзных последствиях, если Запад поддержит удары по российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские власти и вооружённые силы принимают соответствующие меры в случае эскалации.
Напомним, президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.
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Елена Перлова