Администрация США не подтвердила информацию о возможной встрече президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
«На текущий момент я не готова сообщить какие-либо детали касательно недели высокого уровня на ГА ООН. Мы сообщим дополнительные детали позже», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.Ранее стало известно, что Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит на сессии Генассамблеи 28 сентября и проведет встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
Напомним, в некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ. Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.
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Елена Перлова