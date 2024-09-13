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Байден избегает Зеленского? Белый дом отказался подтвердить встречу на Генассамблее

Белый дом не подтвердил встречу Байдена и Зеленского на Генассамблее ООН
13 сентября 2024, 00:41

Администрация США не подтвердила информацию о возможной встрече президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

«На текущий момент я не готова сообщить какие-либо детали касательно недели высокого уровня на ГА ООН. Мы сообщим дополнительные детали позже», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Ранее стало известно, что Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит на сессии Генассамблеи 28 сентября и проведет встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.



Напомним, в некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ. Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.

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#оон
#всу
#владимир зеленский
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Опрос: почему Венгрия говорит «нет» Украине
Policy Solutions: более 60% венгров выступают против вступления Украины в ЕС
13 сентября 2024, 01:00

Фото: istock/rarrarorro

Более 60% жителей Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский Союз, что свидетельствует о росте негативного отношения к евроинтеграции Украины по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в результатах опроса, проведённого венгерским аналитическим центром Policy Solutions.

36% респондентов заявили, что категорически не поддерживают членство Украины в ЕС, а 25% — что частично против. В 2023 году число противников составляло 51%.

Среди сторонников правящей партии «Фидес» и её союзников 73% выступили против вступления Украины в сообщество. Среди оппозиционных партий уровень неприятия варьируется от 53% до 69%.

Напомним, ранее сообщалось, что если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит.

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Пентагон допустил ошибку и сказал, что поможет России

США не готовы снять ограничения на удары ВСУ по территории России
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#украина
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Пентагон допустил ошибку и сказал, что поможет России
Пентагон по ошибке заявил, что США будут помогать России защищать суверенитет
13 сентября 2024, 00:04

Фото: istock/icholakov

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге по ошибке заявил, что США нацелены на помощь России в защите её суверенитета, хотя речь шла о военной поддержке Украины.
«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал Райдер, ошибочно упомянув Россию вместо Украины.
Продолжая выступление, Райдер уточнил, что США планируют предоставить Украине средства противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры с приближением зимы, а также бронетехнику и артиллерию.

Россия, со своей стороны, считает, что поставки вооружений Украине только усугубляют ход конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для России, подчеркнув, что США и НАТО фактически участвуют в конфликте через поставки и обучение украинских военных.

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#сша
#россия
#нато
#всу
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США не готовы снять ограничения на удары ВСУ по территории России
Госдеп: США не объявят о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
12 сентября 2024, 23:51

Фото: Минобороны РФ

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.
В эфире CNN Патель подчеркнул, что никаких изменений в политике Вашингтона по этому вопросу нет.

«У меня нет заявлений по поводу новой политики, и я определенно не собираюсь спекулировать на этом», — сказал Патель, отвечая на вопросы о возможном снятии ограничений на применение ВСУ дальнобойного вооружения против целей в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил представителей НАТО о серьёзных последствиях, если Запад поддержит удары по российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские власти и вооружённые силы принимают соответствующие меры в случае эскалации.

Напомним, президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.

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#запад
#вооружения
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В США раскрыли планы Трампа по Украине
Вэнс: план Трампа по Украине состоит из заморозки по линии фронта и нейтралитета
12 сентября 2024, 22:48

Фото: сайт Дональда Трампа

Если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит. Такое мнение в подкасте Shawn Ryan Show высказал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.
«И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты», — думает он.
Вэнс считает, что при таком раскладе украинская сторона сохранит свою независимость. По мнению кандидата в американские вице-президенты, в Европе хотят завершения конфликта из-за высокого ценника на топливо, однако там недофинансировали поддержку киевского режима, пока налогоплательщики США «были очень щедрыми к украинцам».

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На Украине встревожены исчезновением Сырского
Соскин: исчезновение Сырского — плохой знак для Украины
12 сентября 2024, 22:29

Главком украинских войск Александр Сырский исчез, пока Россия прорвала фронт, а глава киевского режима Владимир Зеленский говорит, что «все идет по плану», отметил у себя на YouTube-канале аналитик Олег Соскин.
«Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал, нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак», — прокомментировал Соскин.
Он добавил, что ВС РФ практически окружили большое число боевиков ВСУ под Курском и вернули себе десять населенных пунктов. Соскин резюмировал, что реальная ситуация гораздо хуже, нежели заявляет Зеленский и его команда.

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#новости
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Глава РБ Лукашенко: в событиях в Карабахе, виновато только руководство Армении
12 сентября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Derek Brumby

В происходящих в Нагорном Карабахе событиях виновато только руководство Армении, заявил глава РБ Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.
Белорусский лидер отметил, что лично предлагал руководству армянской республики отдать территории азербайджанцам, когда руководители других стран молчали или были против такого развития ситуации. По утверждению Лукашенко, «на тех территориях никто не жил».

Политик также заявил, что призывал руководство Армении к миру в регионе, но там решили иначе.

Лукашенко добавил, что ранее он обсуждал урегулирование ситуации в Карабахе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава Белоруссии резюмировал, что РБ помогала армянской стороне в различных сферах и хотела «добрых отношений», но Ереван принял решение повернуться к Западу.

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#нагорный карабах
#александр лукашенко
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«Грандиозная вечеринка»: стало известно, когда распадется НАТО
Экс-разведчик США Риттер: НАТО распадется через десять лет
12 сентября 2024, 21:37

Фото: сайт НАТО

НАТО распадется через десять лет из-за ставки Турции на Евразию, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, турецкая сторона хочет полностью присоединиться к БРИКС.
«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет», — прокомментировал Риттер.
Он добавил, что Евросоюз, который не принимает Турцию уже несколько десятков лет, распадется еще быстрей.

«Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей (НАТО и ЕС. — Прим. ред.), мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка», — резюмировал бывший разведчик.

Известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет в Казань на саммит БРИКС. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал последствия, если Запад решит напрямую участвовать в конфликте на Украине.

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Путин предостерег Запад от прямого участия в конфликте на Украине
Путин: РФ ответит в случае прямого участия Запада в конфликте на Украине
12 сентября 2024, 21:19

Фото: сайт Кремля

Если западные страны решат напрямую участвовать в конфликте на Украине, то Россия примет решения, исходя из угроз, создаваемых для нее таким образом, сообщил журналистам российский лидер Владимир Путин.
«Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине — ред.) — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией», — сказал президент.
Ранее украинский аналитик Олег Соскин предположил, что президент США Джо Байден не даст Украине пользоваться дальнобойными ракетами Запада для ударов по российским территориям. Эксперт отмечал, что западные союзники Киева разуверились в ВСУ.

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На Украине высказались об ударах по территории РФ
Аналитик Соскин: Байден не даст Украине бить по территории РФ
12 сентября 2024, 21:04

Глава Белого дома Джо Байден не даст Украине наносить удары оружием Запада по РФ, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Кучмы, аналитик Олег Соскин.
«Байден не даст никакого согласия, чтобы Зеленский (экс-президент Украины — прим.ред.) бил этими ракетами. Они видят, что давай Зеленскому, что не давай — всегда только хуже будет», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что у Запада уже нет иллюзий относительно способности украинской армии вести боевые действия, в то время как на Украине их уже нечем вести, а средства для выплаты денег боевикам отсутствуют.

«Они все уже настроены на то, что надо эту «зеленую» лавочку закрывать, что пора уже садиться за переговоры, надо договариваться на каких-то условиях с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Ну, конечно, за счет Украины», — резюмировал Соскин.

Ранее сообщалось, что Зеленский вновь пожаловался на западных союзников, а те, если и разрешат бить по РФ дальнобойными ракетами, то только не своими.

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#украина
#джозеф байден
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#новости
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