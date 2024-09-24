В США рассказали, что оставит после себя Байден

24 сентября армия России прорвала оборону ВСУ в Угледаре и начала его штурм, украинское командование пытается вывести боеспособные части из окруженного ВС РФ города, потеря контроля над которым является делом времени. Что сейчас происходит в Угледаре и как отразится его освобождение на течении спецоперации, рассказывает редакция «Радио 1».