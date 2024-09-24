В США рассказали, что оставит после себя Байден

Президент США Джо Байден оставит после себя конфликты, включая украинский, которые предстоит разгребать будущему хозяину Белого дома, сообщает ABC News.
Кроме того, нельзя забывать об эскалации на Ближнем Востоке, где может начаться полномасштабная война между Израилем и Ливаном на фоне событий в Газе.
По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.
Ранее генсек ООН призвал урегулировать украинский конфликт.
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«Хотя он (Байден — прим. ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США — прим. ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца», — сказано в публикации.
По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.
Ранее генсек ООН призвал урегулировать украинский конфликт.
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Никита Кротов