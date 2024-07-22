Байден отказался от ухода с поста президента США

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Джо Байден отказался выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, но в то же время не уходить с поста президента США, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Как отмечается в письме пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден запланировал «завершить свой срок» на высшем государственном посту.
До этого схожие требования поступали от республиканцев, в том числе от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Напомним, Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.
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До этого схожие требования поступали от республиканцев, в том числе от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Напомним, Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.
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Александр Климов