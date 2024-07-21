«Черный день» для Зеленского: сенатор Джабаров о выходе Байдена из гонки

Отказ действующего президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании 21 июля стал «черным днем» для Украины и Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.