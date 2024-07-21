«Черный день» для Зеленского: сенатор Джабаров о выходе Байдена из гонки

Фото: РИА Новости/Стрингер
Отказ действующего президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании 21 июля стал «черным днем» для Украины и Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится соперник Байдена, республиканец Дональд Трамп.
Ранее Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.
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Александр Климов