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Байден оценил влияние российско-украинского конфликта на мир

Джо Байден: после взятия Россией Киева начнется третья мировая война
28 июня 2024, 07:02
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента.
Такое безосновательное утверждение он сделал во время дебатов с экс-лидером США Дональдом Трампом. Трансляцию ведёт телеканал CNN.

«Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война», — заявил Байден.


Она также считает, что позиция Трампа по Украине грозит миру ядерной войной.

В ходе дебатов Трамп также счёл неприемлемыми названные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#безопасность
#война
#мир
#киев
#джо трамп
#россия
В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа
28 июня 2024, 07:15

Фото: istock / rarrarorro

В Атланте начались первые телевизионные дебаты американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что организатором является телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие. Помимо этого, впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки в студии будут находиться только модераторы, телеоператоры и участники.

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп будут стоять за подиумами. Мероприятие рассчитано на 90 минут. Заранее заготовленных текстов у участников не будет. Им запрещено общаться с помощниками. Дональду Трампу будет предоставлено последнее слово.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
#байден
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«Неприемлемо»: Трамп оценил условия Путина для урегулирования конфликта на Украине
Трамп назвал выдвинутые Путиным условия по Украине неприемлемыми
28 июня 2024, 06:00

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные главой России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. Об этом он сказал на теледебатах с действующим американским лидером Джо Байденом.
«Нет, они не являются приемлемыми», — сказал Трамп.
Он отметил, что украинского конфликта «никогда бы не произошло», если бы российское руководство уважало президента Соединённых Штатов.

Кандидат в президенты добавил, что добьется того, чтобы конфликт между Путиным и Зеленским был устранён еще до официального его вступления в должность главы Белого дома 20 января 2025 года.

«Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — подчеркнул политик-республиканец.
В ходе дебатов Трамп также заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
#дональд трамп
#россия
#украина
#джозеф байден
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«Позорно»: Трамп заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж
Трамп: при Байдене Штаты уподобились «стране третьего мира»
28 июня 2024, 05:24

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе теледебатов с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом заявил, что США теряют престиж на международной арене. Дебаты транслирует телеканал CNN.
Байден начал использовать электоральный процесс как оружие, отметил Трамп. Его главной целью является преследования политических оппонентов, а не ведение честной политики.

«Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира», — заявил Трамп.
Как читает бывший глава государства, из-за «позорной» политики Байдена Штаты «перестали уважать».

Ранее Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#оружие
#президент
#дональд трамп
#джозеф байден
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«Я покончу с ложью»: Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского
Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт после слов Зеленского о гибели людей
28 июня 2024, 05:08

Фото: istock / sb2010

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ответил на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о больших потерях ВСУ и пообещать прекратить конфликт. Свою позицию он озвучил в соцсети X.
«Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси-войне с целью ослабить Россию», — подчеркнул Кеннеди-младший.
Политик отметил, что у стран Запада не выйдет одержать победу над РФ в украинском конфликте.

По мнению Кеннеди-младшего, меры властей Америки привели только к росту международного престижа России и беспрецедентному усилению Вооруженный сил РФ.

Политик заверил, что в случае, если он займет пост лидера США, он покончит с конфликтами, а также «с ложью, которая ведет к ним».

Ранее Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
#соцсети
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#солдат
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В Евросоюзе захотели создать новый режим санкций против России
Лидеры Евросоюза выступили за создание нового режима санкций в отношении РФ
28 июня 2024, 04:16

Фото: istock / ffikretow

Лидеры Евросоюза захотели создать новый режим антироссийских санкций из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». Об этом сказано в документе, который был принят по итогам саммита.
«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — говорится в документе.
Страны Европы планируют продолжать работу с партнерами. Их деятельность будет нацелена то, чтобы избавиться от любых пророссийских взглядов в СМИ.

В РФ неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.

Ранее в Госдуме отреагировали на создание Евросоюзом механизма изъятия активов РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#санкции
#ес
#запад
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В Евросоюзе согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
28 июня 2024, 01:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Лидеры Европейского союза 27 июня согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом информирует Франс Пресс, ссылаясь на дипломатические источники.
Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта займет должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии ЕС.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает финансов на медучреждения.

«Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским! «Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — возмутился политик.
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#фрг
#минобороны
#ес
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«Возмутительно!»: Во Франции бесятся на фон дер Ляйен из-за решения по Украине
Филиппо: ЕС выделил Украине помощь, пока Франции не хватает средств на больницы
27 июня 2024, 23:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает средств на госпитали. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.
«Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским! "Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — возмущается политик.

Ранее в украинском Минфине сообщали о подписании договора, по которому в текущем месяце киевский режим получил от Евросоюза 1,9 миллиарда евро.

От излишней помощи Украине возмущаются все больше стран Североатлантического альянса. В частности, они не хотят помогать, поскольку не уверены, что боевики ВСУ смогут изменить ситуацию на поле боя. Да и глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал огромные потери республики.

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#мир
#франция
#украина
#евросоюз
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Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках
27 июня 2024, 22:18

Фото: istockphoto/DmyTo

Информацию украинских журналистов о том, что силовики провели обыск подтвердил экс-замглавы офиса президента республики Кирилл Тимошенко. Об этом он написал в своем Telegram.
«Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — гласит публикация.

Ранее украинская газета «Телеграф» сообщала о задержании Тимошенко сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Также было известно, что все связано с уголовным делом об утечке данных из ведомства.

В минувший вторник, 25 июня, суд Киева посадил депутата Верховной рады Николая Тищенко под домашний арест. Нардеп обязан носить электронный браслет.

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#украина
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#верховная рада
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Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам
27 июня 2024, 20:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Выдача ордеров Международным уголовным судом (МУС) на аресты секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а также руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет вразрез с нормами международного права. Об этом на полях Петербургского Международного юридического форума (ПМЮФ) заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — сказал Медведев.

Ранее политик заявлял, что конфискация замороженных активов РФ за рубежом может расцениваться актом агрессии или поводом для войны. Он подчеркнул фундаментальность и неприкосновенность права собственности. Любые посягательства на активы России, по словам Медведева, незаконны.

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#россия
#мус
#сергей шойгу
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