Байден оценил влияние российско-украинского конфликта на мир

Фото: РИА Новости / Стрингер
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента.
Такое безосновательное утверждение он сделал во время дебатов с экс-лидером США Дональдом Трампом. Трансляцию ведёт телеканал CNN.
Она также считает, что позиция Трампа по Украине грозит миру ядерной войной.
В ходе дебатов Трамп также счёл неприемлемыми названные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война», — заявил Байден.
Она также считает, что позиция Трампа по Украине грозит миру ядерной войной.
В ходе дебатов Трамп также счёл неприемлемыми названные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак