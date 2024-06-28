«Неприемлемо»: Трамп оценил условия Путина для урегулирования конфликта на Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные главой России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. Об этом он сказал на теледебатах с действующим американским лидером Джо Байденом.
«Нет, они не являются приемлемыми», — сказал Трамп.Он отметил, что украинского конфликта «никогда бы не произошло», если бы российское руководство уважало президента Соединённых Штатов.
Кандидат в президенты добавил, что добьется того, чтобы конфликт между Путиным и Зеленским был устранён еще до официального его вступления в должность главы Белого дома 20 января 2025 года.
«Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — подчеркнул политик-республиканец.В ходе дебатов Трамп также заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак