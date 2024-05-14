Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
Как утверждает Салливан, меры позволят укрепить энергетическую и экономическую безопасность Штатов из-за снижения и в результате устранения зависимости от Российской Федерации в области гражданской ядерной энергетики.
Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.
Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.
Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак