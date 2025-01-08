Байден полагает, что победил бы Трампа на выборах в 2024 году

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)
Уходящий американский президент Джо Байден полагает, что смог бы одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом на прошедших 5 ноября 2024 года выборах в США. С подобной оценкой он выступил в интервью газете USA Today.
Джо Байдена спросили, считает ли он, что у него бы получилось победить на ноябрьских выборах.
При том 82-летний уходящий президент США затруднился дать точный ответ на вопрос о том, смог бы он возглавлять администрацию страны на протяжении еще четырёх лет.
Уходящий президент уточнил, что сначала не планировал участвовать и в выборах 2020 года, но решился, так ак счёл, что у него были «хорошие шансы» на то, чтобы победить республиканца Трампа, который тогда добивался переизбрания на высший государственный пост.
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«Это звучит высокомерно, но думаю, что да, исходя из [результатов] опросов», — заявил Джо Байден.
При том 82-летний уходящий президент США затруднился дать точный ответ на вопрос о том, смог бы он возглавлять администрацию страны на протяжении еще четырёх лет.
«Я не знаю», — поделился Байден.
Уходящий президент уточнил, что сначала не планировал участвовать и в выборах 2020 года, но решился, так ак счёл, что у него были «хорошие шансы» на то, чтобы победить республиканца Трампа, который тогда добивался переизбрания на высший государственный пост.
«Пока все неплохо. Но кто знает, что я буду из себя представлять, когда мне будет 86?», — резюмировал Байден, чей президентский срок заканчивается 20 января.
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Ольга Енгалычева