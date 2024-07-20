Джилл Байден в Париже проведёт сбор средств на избирательную кампанию мужа

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Первая леди США Джилл Байден проведёт в Париже мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию своего супруга. В организации ей поможет бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер.
Об этом пишет CNN. Отмечается, что супруга действующего президента США прибудет в столицу Франции в конце июля. Она будет вместо Джозефа Байдена возглавлять американскую делегацию на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Сообщается, что цена билетов на мероприятие по сбору средств будет составлять от 500 до 25 тысяч долларов.
Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии США миллиардер Майкл Мориц призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Отказ действующего президента от участия в предвыборной гонке поддерживают уже две трети его однопартийцев.
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Александр Бойцов