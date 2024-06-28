В США рассказали об опасном увлечении Пентагона

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Частые катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона сверхсложной техникой опасно для армии. Об этом написал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для издания Responsible Statecraft.
Отмечается, что эта модель оказалась хуже традиционных вертолетов. По данным автора материала, использование конвертоплана привело к потере 62 человек с момента принятия его на вооружение в 1989 году.
Грейзер уточнил, что Osprey является лишь одним из множества закупочных фиаско американского Минобороны, что привело к проблемам в обеспечении ВС. Автор заключил, что флот Соединенных Штатов списывает корабли быстрее, чем получает новые, а Военно-воздушные силы располагают в два раза меньшим количеством истребителей, чем в 90-е годы.
Ранее сообщалось, что Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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Грейзер уточнил, что Osprey является лишь одним из множества закупочных фиаско американского Минобороны, что привело к проблемам в обеспечении ВС. Автор заключил, что флот Соединенных Штатов списывает корабли быстрее, чем получает новые, а Военно-воздушные силы располагают в два раза меньшим количеством истребителей, чем в 90-е годы.
Ранее сообщалось, что Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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Екатерина Коршунова