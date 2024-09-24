Байден прокомментировал свой отказ от второго президентского срока

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Хозяину Белого дома Джо Байдену было трудно отказаться от второго президентского срока. Об этом заокеанский лидер сообщил на Генассамблее ООН.
«…Это было сложное решение, работать президентом — высшая честь моей жизни. Столько всего я хотел бы сделать. Но сколько бы я ни любил работу, я люблю страну больше», — заявил действующий президент США.Ранее Джо Байден пошутил о том, что ему 40 лет, при том, что на самом деле ему 81 год. Он является старейшим главой государства в американской истории. К слову, Байдена давно критиковали за его политику в отношении Украины, а также за его ошибки во время публичных выступлений и странное поведение.
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Никита Кротов