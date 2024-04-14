В Израиле заявили о перехвате практически всех выпущенных Ираном ракет и БПЛА

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Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных Ираном. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Ранее Израиль заявил, что ответит на атаку Ирана «значительным и мощным» образом. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и ясной.
Тем временем постоянное представительство Ирана при ООН предостерегло Израиль от повторения ошибок. Дипломаты заявили, что Тегеран готов предпринять «более решительные» шаги. Также официальные представители диппредставительства заявили, что атака была обусловлена самообороной.
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Александр Климов