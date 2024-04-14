В Израиле заявили о перехвате практически всех выпущенных Ираном ракет и БПЛА

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что Израиль примет ответные меры после нападения Ирана. Конрикус выступил с этой угрозой в эфире CNN и дал понять, что масштаб возмездия будет зависеть от нанесенного ущерба.