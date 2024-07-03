Джо Байден не планирует отказываться участвовать в выборах

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Действующий президент США Джо Байден «абсолютно» не рассматривает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Политик сделала это заявление в ответ на призывы большинства американских граждан Байдену не участвовать в президентской гонке после провальных дебатов. С самого начала своей речи он говорил тихо, запинался и путался в словах. Согласно опросам после прений выступающих, Дональд Трамп завоевал бесспорное преимущество, в его поддержку проголосовало 67% выборщиков.
Ранее The New York Times сообщил о попытке Байдена восстановить репутацию перед губернаторами-демократами в грядущей пресс-конференции в ноябре.
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