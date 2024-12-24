Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов

Действующий президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год», — рассказали в администрации президента.
Рекордный бюджет в 895 миллиардов был согласован обеими палатами конгресса США. При этом из проекта исключили ленд-лиз для Украины. При этом изначально этот пункт находился в документе об оборонном бюджете страны.
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Иван Мусатов