Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов

Участники протеста в Белграде выгнали с митинга несколько человек с флагами Евросоюза как провокаторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на снятые активистами на месте событий кадры.