Назван следующий возможный генсек «Хезболлах»

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Следующим кандидатом в генсеки шиитской группировки «Хезболлах» может быть руководитель исполнительного совета движения Хашем Сафи ад-Дин. Об этом пишет издание The New York Times (NYT). Уточняется, что Хашем Сафи ад-Дин является двоюродным братом ликвидированного ЦАХАЛом Хасана Насруллы.
Обозреватели добавили, что Сафи ад-Дин один из тех немногих представителей «Хезболлах» высокого ранга, кому удалось выжить.
Перед этим востоковед Станислав Тарасов в разговоре с «Лентой.ру» предполагал, что ЦАХАЛ постепенно осуществляет операцию по уничтожению Ливана. В частности, по словам эксперта, в СМИ Израиля активно говорят о вопросе создания проекта под названием «Большой Израиль».
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Никита Кротов