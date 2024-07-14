Штаб Байдена приостановит показ агитационных роликов после покушения на Трампа

Фото: iStock/Massimo Giachetti
Избирательный штат президента США Джо Байдена приостановит показ агитационных роликов по телевидению после покушения на его основного политического оппонента, экс-главу государства Дональда Трампа. Об этом один из представителей штаба сообщил в беседе с газетой The Washington Post.
Он подчеркнул, что в настоящее время компания Байдена приостанавливает все внешние коммуникации и готовится к прекращению показа агитационных роликов по телевидению.
Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный, по предварительным данным, снайпер, произвёл несколько выстрелов в сторону политика во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. Одна из пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты экстренно отвезли в больницу, где он находится до сих пор. Стрелка, тем временем, ликвидировали.
Читайте также:
Байден пока отказался называть стрельбу в Трампа покушением на него
Байден молится о выздоровлении раненого при покушении Трампа
Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа
Анастасия Чинкова