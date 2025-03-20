Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете и рассказал о ее функции

Администрация экс-президента Джо Байдена перед сложением с себя полномочий уничтожила почти 8 миллионов кур, что спровоцировало дефицит яиц и рост цен в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в публикации в социальной сети Х.