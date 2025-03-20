Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете и рассказал о ее функции

Красная кнопка в Овальном кабинете (Фото: кадр трансляции на Fox News на foxnews.com)
Дональд Трамп рассказал, что красная кнопка в Овальном кабинете нужна ему для заказа диетической колы. Этим он поделился с журналисткой Fox News Лорой Ингрем.
Во время беседы он подошел к столу и нажал на красную кнопку, пошутив, что многие думают, будто она сигнализирует конец света.
Кнопку Трамп установил после инаугурации, как было в его прошлом сроке, но Джо Байден убрал ее, когда стал президентом. Теперь «красный сигнал для колы» вновь вернулся в кабинет. The Wall Street Journal передает, что теперь над камином появились еще и серебряные орлы.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Байдена в яичном кризисе США. Администрация экс-президента перед сложением с себя полномочий уничтожила почти 8 миллионов кур, что спровоцировало дефицит яиц и рост цен в стране.
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«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что она мне нужна для запуска ядерного оружия… Они говорят, если я ее нажму, то миру наступит конец», — с усмешкой сказал президент США.
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Кнопку Трамп установил после инаугурации, как было в его прошлом сроке, но Джо Байден убрал ее, когда стал президентом. Теперь «красный сигнал для колы» вновь вернулся в кабинет. The Wall Street Journal передает, что теперь над камином появились еще и серебряные орлы.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Байдена в яичном кризисе США. Администрация экс-президента перед сложением с себя полномочий уничтожила почти 8 миллионов кур, что спровоцировало дефицит яиц и рост цен в стране.
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Мария Моисеева