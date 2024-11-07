Байден впервые прокомментировал поражение Харрис на выборах

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая выборы Дональду Трампу, вступила в президентскую гонку в чрезвычайных обстоятельствах как кандидат от Демократической партии. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден в своем первом обращении после выборов.
Он отметил, что Харрис возглавила историческую кампанию, показав, чего можно достичь, и заверил, что она продолжит с решимостью и радостью политическую борьбу.
После поражения Харрис выступила перед сторонниками, признав победу Трампа и подтвердив намерение продолжать политическую деятельность ради «будущего и идеалов» США.
Выборы прошли 5 ноября, на которых Трамп, представляющий Республиканскую партию, получил 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его избранным президентом.
Сам Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, назвал свою победу на выборах триумфом.
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После поражения Харрис выступила перед сторонниками, признав победу Трампа и подтвердив намерение продолжать политическую деятельность ради «будущего и идеалов» США.
Выборы прошли 5 ноября, на которых Трамп, представляющий Республиканскую партию, получил 277 голосов выборщиков, обеспечив себе победу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его избранным президентом.
Сам Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, назвал свою победу на выборах триумфом.
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Мария Моисеева