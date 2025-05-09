Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден: я ответственен за возвращение Трампа в Белый Дом

Байден: я ответственен за возвращение Трампа в Белый Дом

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Бывший президент США Джо Байден заявил, что берет на себя ответственность за возвращение нынешнего американского лидера Дональда Трампа в Белый Дом. Об этом политик сказал в интервью телеканалу ABC.
«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность», — сказал Байден.

Помимо этого экс-президент отметил, что выиграл бы выборы, если бы не отказался принимать в них участие. В качестве аргумента он привел результаты голосования в 2020 году. Тогда Байден набрал больше голосов, чем Трамп в 2024.

Напомним, что Джо Байден отказался от президентской гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Из-за этого демократическую партию США на выборах представляла Камала Харрис.

Читайте также:

Байден: Камала Харрис проиграла на выборах из-за сексизма и расизма граждан США

Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

Байден требует за свое выступление 300 тысяч долларов
#выборы
#сша
#президент
#байден
#джо байден
#трамп
Байден: Камала Харрис проиграла на выборах из-за сексизма и расизма граждан США
09 мая 2025, 05:10

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам бывшего президента США Джо Байдена, Камала Харрис проиграла Дональду Трампу на выборах из-за сексизма и расизма американского общества. Об этом экс-лидер страны заявил телеканалу ABC.
«Я был разочарован, но не удивлён... Они пошли по сексистскому пути... Я никогда не видел столь успешной и последовательной кампании, подрывающей представление о том, что женщина может руководить страной, да ещё и женщина смешанной расы», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на участие экс-лидера страны на мероприятиях не наблюдается.

Читайте также:

Названы возможные кандидаты на выборах президента США в 2028 году

NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности своей жены в Белом доме

Роббинс: в мае США выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13
#сша
#женщина
#страны
#байден
#джо байден
#дональд трамп
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в президенты Румынии Симион требует от Украины компенсацию за Patriot
09 мая 2025, 04:33

Фото: iStock/MikeMareen

Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за переданную систему ПВО Patriot. Об этом сообщает Digi24.
«Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах. Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить взаимную выгоду», — заявил Симион.

Помимо этого политик отметил, что теперь Румыния не будет выделять средства другим странам. При этом на вопрос о том, будет ли страна голосовать за новые пакеты помощи для Украины, Симион не ответил. Ранее политик выступал против дальнейшей поддержки киевского режима.

Напомним, что США отменили безвизовый режим с Румынией. Решение об его введении принимала администрация бывшего американского президента Джо Байдена.

Читайте также:

В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами

Брюс: ресурсная сделка США и Украины идет отдельно от переговоров по конфликту

Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине
#украина
#расходы
#компенсация
#румыния
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полянский: выдвинутая на пост председателя ГА ООН Бербок запомнилась русофобией
09 мая 2025, 04:16

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выдвинутая на пост председателя Всемирной Организации Анналена Бербок запомнилась «оголтелой русофобией». Об этом сообщает РИА Новости.
«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок», — сказал агентству Полянский.

Помимо этого дипломат обратил внимание на то, что ранее Бербок отличилась «весьма странными» и «оголтелой русофобией». К тому же она продвигает идеи, которые не разделяют многие члены ООН.

По словам Полянского, есть серьезные сомнения в беспристрастности Бербок. К тому же возникает вопрос в том, сумеет ли она сможет отрешиться от национальных подходом своей страны. Как отметил дипломат, это мнение разделяют и другие участники Всемирной Организации.

Читайте также:

Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине

Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине

Захарова: население США не знает историю и роль страны во Второй мировой войне
#сша
#страны
#мнение
#германия
#оон
#дипломат
#полянский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины кризиса на Украине
09 мая 2025, 04:03

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам главы Китая Си Цзиньпина, его страна считает необходимым устранение коренных причин украинского кризиса. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
«Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности каждой из стран, устранить коренные причины кризиса», — сказал Си Цзиньпин.

Помимо этого председатель КНР отметил, что Пекин выступает за устойчивое решение украинского кризиса в области глобальной безопасности. При этом оно должно основываться на сотрудничестве стран, посредством диалога.

Читайте также:

Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
#россия
#украина
#китай
#си цзиньпин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NDTV: ВМС Индии наносят удары по целям в Пакистане
09 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/3DSculptor

Военно-морские силы Индии наносят удары по многочисленным целям в Пакистане. Об этом сообщает телеканал NDTV.
«После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия… Рано утром в пятницу (ВМС) в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане», — говорится в сообщении.

При этом в ночь на пятницу индийские военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись удару со стороны Пакистана. В рамках атаки страна использовала ракеты и беспилотники. По информации объединенного штаба обороны Индии, потерь удалось избежать.

Читайте также:

ANI: Пакистан испытывает острую нехватку вооружений из-за их поставок Украине

Политолог допустил, что Пакистан может нанести ответный удар по Индии

Один из крупнейших воздушных боёв в истории произошёл на границе Индии и Пакистана
#военные
#море
#ночь
#операции
#ракеты
#удар
#пакистан
#индия
Следите за нашими новостями
в удобном формате