Байден: я ответственен за возвращение Трампа в Белый Дом

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Бывший президент США Джо Байден заявил, что берет на себя ответственность за возвращение нынешнего американского лидера Дональда Трампа в Белый Дом. Об этом политик сказал в интервью телеканалу ABC.
«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность», — сказал Байден.
Помимо этого экс-президент отметил, что выиграл бы выборы, если бы не отказался принимать в них участие. В качестве аргумента он привел результаты голосования в 2020 году. Тогда Байден набрал больше голосов, чем Трамп в 2024.
Напомним, что Джо Байден отказался от президентской гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Из-за этого демократическую партию США на выборах представляла Камала Харрис.
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