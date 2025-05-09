Байден: Камала Харрис проиграла на выборах из-за сексизма и расизма граждан США

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
По словам бывшего президента США Джо Байдена, Камала Харрис проиграла Дональду Трампу на выборах из-за сексизма и расизма американского общества. Об этом экс-лидер страны заявил телеканалу ABC.
«Я был разочарован, но не удивлён... Они пошли по сексистскому пути... Я никогда не видел столь успешной и последовательной кампании, подрывающей представление о том, что женщина может руководить страной, да ещё и женщина смешанной расы», — заявил Байден.
Ранее стало известно, что Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на участие экс-лидера страны на мероприятиях не наблюдается.
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Иван Мусатов