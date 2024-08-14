Байден заявил, что получает данные об обстановке Курской области каждые 4-5 часов

Киевский режим рассматривал разные сценарии нападения на Россию после того, как получил одобрение от США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. При этом союзники по НАТО не верят в то, что Украина сможет закрепиться в Курской области, указано в статье.