Байден заявил, что получает данные об обстановке Курской области каждые 4-5 часов

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил, что регулярно получает доклады о ситуации в Курской области, ему рассказывают об обстановке в регионе каждые 4-5 часов. Об этом он сообщил журналистам Белого дома. Он добавил, что находится в прямом контакте с Киевом.
«Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — пояснил американский лидер.Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Байден отказывался публично что-либо говорить о нападении Украины на Курскую область.
Ранее сообщалось, что Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.
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