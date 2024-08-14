Благословение на первое вторжение в Россию со времен Великой Отечественной дал Запад

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Киевский режим рассматривал разные сценарии нападения на Россию после того, как получил одобрение от США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. При этом союзники по НАТО не верят в то, что Украина сможет закрепиться в Курской области, указано в статье.
«Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки <…> прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу», — отмечается в публикации.По данным агентства, Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.
Особенно подчеркивается, что таким образом Запад благословил первое военное вторжение на территорию России со времен Великой Отечественной войны.
Читайте также:
Гладков: ВСУ ударили по хутору Церковный и Новопетровке в Белгородской области
Из-за роковой ошибки Зеленского Украина может лишиться всего
Пентагон требует от Зеленского немедленно объяснить, что Украина творит в Курске
Данил Пономарев