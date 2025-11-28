В МИД России высмеяли заявления Каллас о «многочисленных нападениях РФ» на якобы безобидные страны

28 ноября 2025, 00:44

Захарова предложила вызвать для Каллас санитаров после ее слов о «нападениях» РФ

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас требуется медицинская помощь после её заявлений о многочисленных нападениях России на другие страны за последние 100 лет. Свое мнение Захарова выразила в личном Telegram-канале.





Представитель российского внешнеполитического ведомства с иронией отреагировала на недавние утверждения Каллас.



Глава дипломатии ЕС «поразила» знанием истории — с ее точки зрения, РФ за последнее столетие напала более чем на 19 стран. Некоторым «жертвам» якобы досталось от «агрессора» по три или даже четыре раза, при этом ни одна из «пострадавших» стран не нападала на Россию.





«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — написала Захарова.

«Или ей для этого и суток не хватит?», — задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ.