Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье — видео

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В Пушкинском городском суде члены преступной группировки пытались сбежать из здания. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
На скамье подсудимых находились три человека. Во время вынесения приговора мужчины ломали клетку. Они скакали по ней и раскачивали ее.
Сообщается, что один из них собирался покончить с собой. Родственники мужчины напали на судебных приставов. Отмечается, что подсудимые обвинялись в том, что угнали фуру с бытовой техникой. Бандиты остановили грузовик, связали шофера и похитили товар. Водитель выжил и обратился в полицию.
Суд отправил двух обвиняемых на девять лет в колонию строгого режима. Третий участник останется в колонии на семь лет.
Ранее на женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что один из них собирался покончить с собой. Родственники мужчины напали на судебных приставов. Отмечается, что подсудимые обвинялись в том, что угнали фуру с бытовой техникой. Бандиты остановили грузовик, связали шофера и похитили товар. Водитель выжил и обратился в полицию.
Суд отправил двух обвиняемых на девять лет в колонию строгого режима. Третий участник останется в колонии на семь лет.
Ранее на женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова