Трамп: США введут «разрушительные» санкции против РФ в случае отсутствия сделки

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его правительство введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия мирной сделки по конфликту на Украине. Об этом американский лидер сказал в интервью для телеканала Fox News.
«Я введу, если не будет сделки», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Помимо этого президент добавил, что если мирный договор по конфликту на Украине не будет подписан, введенные санкции станут «разрушительными» для России.
Ранее Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого президент высказался и о Владимире Зеленском. Американский лидер добавил, что у главы киевского режима не осталось козырей в переговорах по конфликту на Украине.
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Иван Мусатов