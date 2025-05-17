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Трамп: США введут «разрушительные» санкции против РФ в случае отсутствия сделки

Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп заявил, что его правительство введет «разрушительные» санкции против России в случае отсутствия мирной сделки по конфликту на Украине. Об этом американский лидер сказал в интервью для телеканала Fox News.
«Я введу, если не будет сделки», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Помимо этого президент добавил, что если мирный договор по конфликту на Украине не будет подписан, введенные санкции станут «разрушительными» для России.

Ранее Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого президент высказался и о Владимире Зеленском. Американский лидер добавил, что у главы киевского режима не осталось козырей в переговорах по конфликту на Украине.

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Time: обмен пленными для Зеленского является способом укрепить доверие с Россией
17 мая 2025, 03:06

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Для Владимира Зеленского обмен военнопленных является способом укрепить доверие с Россией. Об этом пишет американский журнал Time.
«Для Зеленского обмен пленными, подобный тому, который был согласован в Стамбуле, временами служил средством укрепления доверия с русскими», — говорится в сообщении издания.

Журнал отмечает, что таким образом глава киевского режима проверял отношения с РФ с самого начала сво.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у Владимира Зеленского не осталось козырей в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер отметил необходимость встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Трамп: нам необходимо встретиться с Путиным
17 мая 2025, 02:07

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал в интервью для телеканала Fox News.
«Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», — сказал Трамп.

Свое заявление президент сделал в ходе своего визита в Абу-Даби.

Ранее Дональд Трамп высказался о позиции Владимира Зеленского на переговорах по конфликту на Украине. По словам главы США, у главы киевского режима не осталось козырей. К тому же Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире».

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Трамп: у Зеленского нет козырей в переговорах по конфликту на Украине
17 мая 2025, 01:57

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, у Владимира Зеленского не осталось козырей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью для Fox News.
«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — прокомментировал позицию Зеленского Трамп.

Помимо этого президент отметил, что он прошел через тяжелое время с главой киевского режима на посту главы США. К тому же Трамп в очередной раз назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире».

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Орбан: ЕС необходимо взять пример с США и возобновить диалог с Путиным
17 мая 2025, 01:47

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Лидерам Евросоюза необходимо взять пример с США и начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице правительства страны в соцсети Facebook*.
«Это иллюзия, что мир будет достигнут только в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — заявил Орбан.

Помимо этого венгерский премьер отметил, что главам ЕС необходимо принять решение, вести диалог с Путиным до или после американской стороны. При этом ранее Орбан неоднократно предупреждал европейский лидеров в том, что они не будут участвовать в переговорах между РФ и США, а в дальнейшем они лишатся голоса в вопросах дальнейшего устройства мира.

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CNN: переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной прошли выше ожиданий
17 мая 2025, 01:31

Фото: iStock/Diy13

Переговоры между российской и украинской делегацией в Стамбуле прошли выше ожиданий, несмотря на возникшие осложнения. Об этом сообщает CNN.
«В момент, когда обсуждения как будто „зашли в тупик“, было предложено провести обмен пленными. Кроме того, российской делегации во время переговоров приходилось меньше консультироваться, чем украинской», — передает источник.

По итогу диалог сторон принес позитивные результаты, даже несмотря на осложнения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что следующий раунд переговоров России и Украины может быть посвящен введению режима прекращения огня. Стороны должны подготовить соответствующие предложения в ближайшие несколько дней.

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