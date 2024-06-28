Белых пришел на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых пришел на заседание Кировского областного суда, в котором будут рассматривать жалобу по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом информирует РИА Новости.
Явился на судебное заседание он с двумя адвокатами. Общаться с прессой отказался. Однако пообещал дать комментарий после заседания суда. На вопрос журналиста о самочувствии ответил с улыбкой: «Я ведь не падаю на вас».
Напомним, Белых вышел на свободу 21 июня. Сегодня, 28 июня, в суде рассматриваются апелляционные жалобы по его делу о злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен в декабре 2023 года, однако бывшего губернатора тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Апелляции подали и обвинение, и защита.
В 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, Белых вышел на свободу 21 июня. Сегодня, 28 июня, в суде рассматриваются апелляционные жалобы по его делу о злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен в декабре 2023 года, однако бывшего губернатора тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Апелляции подали и обвинение, и защита.
В 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова