Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд

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Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении трех украинских боевиков, которые снарядами обстреляли мост на автомобильной дороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей надзорного органа.
На скамье подсудимых окажутся военнослужащие 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниил Верещак, Артем Батюта и Артур Шарамок. По версии следствия, 26 февраля 2022 года они обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования «Славянск-Донецк-Мариуполь».
В итоге мост был разрушен, ущерб составил более 214 миллионов рублей. Украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением.
Ранее стало известно, что в ДНР задержали жителя Горловки, его подозревают в разжигании ненависти к русским.
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В итоге мост был разрушен, ущерб составил более 214 миллионов рублей. Украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением.
Ранее стало известно, что в ДНР задержали жителя Горловки, его подозревают в разжигании ненависти к русским.
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Никита Иванов