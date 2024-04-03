Порошенко раскритиковали за желание баллотироваться в президенты Украины

Фото: РИА Новости/Стрингер
Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента Петра Порошенко за то, что тот заявил о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах во время украинского конфликта. Подоляк сделал об этом заявление в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.
Подоляк заявил, что Порошенко имеет право баллотироваться в президенты Украины, но осудил это желание.
На вопрос, знает ли Порошенко что-нибудь об организации голосования, Подоляк ответил: «Петр Алексеевич никогда ничего не знает, кроме того, что фанфаронствует».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине. По его мнению, для проведения голосования Киеву следует добиться определенного успеха на поле боя.
Читайте также:
Россия готова к диалогу по Украине, заявило Минобороны РФ
«Это создаст проблемы для Франции»: Шойгу – о последствиях помощи Украине для Парижа
Порошенко заявил, что Украина плохо помогает ВСУ
«У нас война, а у него уже выборы», – отметил он.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине. По его мнению, для проведения голосования Киеву следует добиться определенного успеха на поле боя.
Читайте также:
Россия готова к диалогу по Украине, заявило Минобороны РФ
«Это создаст проблемы для Франции»: Шойгу – о последствиях помощи Украине для Парижа
Порошенко заявил, что Украина плохо помогает ВСУ
Александр Климов