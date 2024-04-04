Россия подготовила для ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана

Фото: iStock/Viktor Sidorov
Россия выступила с заявлением в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), осудив нападение на иранское посольство в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа», – сказал дипломат.
Он добавил, что проект заявления распространяется в Совете Безопасности вместе с коллегами из Ирана и Сирии.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине раскрыли детали плана наступления на Крым
Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске
Зеленский решил реформировать правительство Украины
Александр Климов