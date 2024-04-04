Россия подготовила для ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента Петра Порошенко за то, что тот заявил о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах во время украинского конфликта. Подоляк сделал об этом заявление в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.