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Медведев предложил российскую формулу мира по Украине

Медведев предложил Украине признать поражение и безоговорочно капитулировать
14 марта 2024, 12:42
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

В своем телеграм-канале зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение относительно «Формулы мира Зеленского» и «мирной конференции» в Швейцарии.
Он отметил, что считает это проявлением нечего иного, как дурного сюрреализма. Медведев подчеркнул, что мир может быть достигнут только через взаимную волю сторон и разумный компромисс или же путем капитуляции одной из сторон.

Замглава Совбеза РФ отметил отсутствие воли Украины к переговорам и предложил свою «российскую формулу». Он предложил признание поражения Украины в военном конфликте, полную капитуляцию перед неонацистской кликой в Киеве, демилитаризацию страны и запрет на создание военизированных формирований на ее территории в будущем.


Также Медведев выразил мнение, что под контролем ООН необходимо провести принудительную денацификацию всех органов власти Украины и организовать выборы во временный парламент на территории бывшей Украины.

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Российские бойцы отразили атаку украинской ДРГ в районе курского села Тёткино
Старовойт: украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Курской области
14 марта 2024, 11:53

Фото: iStock/IherPhoto

Украинская ДРГ вновь осуществила попытку прорваться на территорию Курской области, однако была остановлена российскими пограничниками и военными. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинских диверсантам в бою не получается добиться успехов. При этом в информационную борьбу вступил ЦИПсО (центр информационно-психологических операций). Старовойт призвал игнорировать непроверенную информацию и не распространять её.

Глава региона также предупредил местных жителей обращать внимание на подозрительных граждан и сообщать об оставленных предметах и беспилотниках по номеру 112.

Тем временем российские военные ведут активный бой с украинскими диверсантами в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

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«Плохо охраняется»: Баранец о попытках украинских ДРГ прорваться в Белгород
Полковник Баранец: ДРГ отрабатывают деньги своих «хозяев» и хотят сорвать выборы
14 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские ДРГ продолжают попытки прорваться на российскую территорию. ВС РФ не допускают пересечения границ и успешно отражают атаки ВСУ.
О том, какие цели преследует противник при вылазках в Белгородскую область,в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Через многочисленные попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать границы Российской Федерации в Белгородской области, ВСУ решают сразу несколько задач», — сообщил Баранец.
Первая задача состоит в том, чтобы добиться пиар-эффекта.

«Показать как западным, так и российским политикам и обществу факт того, что «российская граница плохо охраняется, а мы здесь гуляем», — заявил эксперт.
Также ВСУ пытаются добиться максимального уничтожения российских граждан, чтобы вызвать недовольство в обществе, тем более, накануне президентских выборов. Здесь Баранец привел прямую зависимость ужесточения ситуации с атаками ВСУ на гражданскую инфраструктуры мирных российских городов с выборами президента, которые состоятся 15-17 марта 2024 года. Подрыв авторитета действующего главнокомандующего и Вооруженных сил РФ на основе их неспособности защитить российские граничащие с Украиной территории могут повлиять на настроения избирателей на выборах.

«Им же все-таки платят деньги, эти деньги надо отрабатывать», — пояснил Баранец.
Полковник назвал заказчиков действий диверсионно-разведывательных групп «хозяевами», которые неплохо вложились материально в обеспечение ДРГ и теперь ждут каких-то ошеломляющих результатов. С криками «Вперед на Россию!» ДРГ пытаются прорвать границу РФ, но у них ничего не выходит, потому что граница полностью защищена.

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#сво
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Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы под Авдеевкой
14 марта 2024, 11:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный военнослужащий украинских Вооруженных сил Сергей Павлюк сообщил, что во время бегства из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых товарищей.
Видео с его рассказом опубликовала 14 марта пресс-служба Минобороны.

«Мы подвергались постоянным обстрелам минометами и артиллерией. Было бесполезно продолжать оборону. Во время отступления я получил травму ноги — это произошло ночью. Мои сослуживцы решили, что они не могут унести меня, поэтому они оставили меня и ушли», — сказал он на видео, которое было распространено Министерством обороны РФ.
Павлюк также описал детали отступления ВСУ из Авдеевки, отметив, что украинцы отступали в основном отдельными группами. «Каждый уходил, как мог», — отметил он.

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В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
14 марта 2024, 11:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы отражают атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области, ведется стрелковый бой. Об этом сообщает пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на непосредственного участника.
«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, бой с украинскими диверсантами ведут подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», штурмовиков и Минобороны РФ, а также спецназ. Сейчас там складывается напряженная обстановка. Однако российские бойцы «бьются как тигры», отражая атаку. В настоящее время идет стрелковый бой, заключил военкор.

Ранее стало известно, что утром 14 марта украинская ДРГ вновь предприняла попытку проникнуть на территорию Белгородской области.

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#минобороны рф
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#вс рф
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Украинские войска обстреляли Курскую область
Старовойт: курский поселок Теткино подвергся обстрелам со стороны ВСУ
14 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил, что приграничный поселок Теткино Курской области уже третий день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины.
Он отметил, что пока не удалось установить последствия обстрела в четверг.

«Сегодня поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района были обстреляны со стороны Украины. Никто из жителей не пострадал. Подомовой обход в Теткино начнется после того, как обстановка позволит», — отметил он.
Также, по словам губернатора, в селе Пригородная Слободка начался пожар на одном из объектов инфраструктуры, но на данный момент огонь уже потушен.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что совместные подразделения российских войск с пограничной службой ФСБ России предотвратили попытки нарушения государственной границы украинскими террористическими формированиями в Курской области.

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Террористы планировали массовое отравление военных в зоне СВО
Члены РДК* признались в планах отравить продукты для добровольцев «Эспаньолы»
14 марта 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В Санкт-Петербурге была выявлена законспирированная ячейка РДК*, которая планировала отправить ядовитые продукты в зону проведения СВО. Об этом сообщает ФСБ.
В состав группы входили четыре человека. В настоящее время они задержаны.

По информации ведомства, террористы намеривались отправить отравленные грузы для российских военных. Такое задание было направлено спецслужбами Украины. Члены группировки должны были направить груз в Мариуполь для бойцов добровольческого отряда «Эспаньола».

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Украинский беспилотник взорвался в белгородском селе
Гладков: беспилотник ВСУ сдетонировал в белгородском селе Покровка
14 марта 2024, 10:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о том, что украинский беспилотник сдетонировал после нападения на село Покровка в Ивнянском районе.
По его словам, два дома получили повреждения, но без жертв.

«Село Покровка стало объектом атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. Беспилотник противника врезался в дерево и взорвался. В результате взрывной волны повреждены окна и двери в одном доме, кровля и окна повреждены в другом, также пострадала хозпостройка. Жертв нет», — отметил губернатор.
Он также добавил, что на месте происшествия задействованы все оперативные службы.

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В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами
14 марта 2024, 10:51

Фото: iStock/dk_photos

В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом «Красного креста», на котором передвигаются украинские ДРГ, пишет Baza.
По данным оперативных служб, в машине могут находиться члены украинской диверсионно-разведывательной группы. Есть информация, что указанный автомобиль движется со стороны Алексеевки в Белгород.

Ранее сообщалось о попытках украинских вооруженных сил атаковать объекты Белгородской и Курской областей, а также нанести ущерб инфраструктуре Запорожской АЭС. Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал здание регионального управления Федеральной службы безопасности в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв, но в доме выбиты окна и повреждён фасад.

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#вс рф
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ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили на ЗАЭС взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища
14 марта 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Пресс-служба Запорожской АЭС в Telegram-канале сообщила о попытке украинских вооруженных сил атаковать объект критической инфраструктуры станции.
Согласно сообщению, безоболочное взрывное устройство было сброшено в районе забора, за которым расположены баки с дизельным топливом. Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что взрывное устройство было сброшено вблизи забора топливохранилища, однако персонал и оборудование остались невредимыми.

Пресс-служба станции напомнила о заявлениях МАГАТЭ, выражающих недопустимость подобных атак, и подчеркнула, что несмотря на продолжающиеся обстрелы, высококвалифицированный персонал обеспечивает полную безопасность станции. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. С сентября 2022 года на ней постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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