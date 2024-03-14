Медведев предложил российскую формулу мира по Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
В своем телеграм-канале зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение относительно «Формулы мира Зеленского» и «мирной конференции» в Швейцарии.
Он отметил, что считает это проявлением нечего иного, как дурного сюрреализма. Медведев подчеркнул, что мир может быть достигнут только через взаимную волю сторон и разумный компромисс или же путем капитуляции одной из сторон.
Замглава Совбеза РФ отметил отсутствие воли Украины к переговорам и предложил свою «российскую формулу». Он предложил признание поражения Украины в военном конфликте, полную капитуляцию перед неонацистской кликой в Киеве, демилитаризацию страны и запрет на создание военизированных формирований на ее территории в будущем.
Также Медведев выразил мнение, что под контролем ООН необходимо провести принудительную денацификацию всех органов власти Украины и организовать выборы во временный парламент на территории бывшей Украины.
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Замглава Совбеза РФ отметил отсутствие воли Украины к переговорам и предложил свою «российскую формулу». Он предложил признание поражения Украины в военном конфликте, полную капитуляцию перед неонацистской кликой в Киеве, демилитаризацию страны и запрет на создание военизированных формирований на ее территории в будущем.
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Артем Кузьмин