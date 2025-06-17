В Иране опровергли сообщения об убийстве бывшего президента страны Ахмадинежада
Сообщения об убийстве экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада — ложь, проинформировало агентство IRNA, ссылаясь на заявление офиса бывшего президента.
По информации журналистов, в офисе Махмуда Ахмадинежада назвали эту информацию ложью.
До этого в некоторых средствах массовой информации распространились сообщения о том, что экс-президента исламской республики убили в Тегеране в результате покушения.
Махмуд Ахмадинежад занимал пост с 2005 по 2013 год.
Ранее МИД РФ объявило, что продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответные удары. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.
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