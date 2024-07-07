Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена

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Белый дом заранее подготовил вопросы для журналистов, берущих интервью у президента США Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
По его данным, по крайней мере два интервьюера признались, что получили такой список. Речь идет о радиоведущей Андреа Лоуфул-Сандерс и ее коллеге Эрле Ингрэме. Отмечается, что Байден разговаривал с обоими после предвыборных дебатов.
Лоуфул-Сандерс рассказала, что получила список из восьми вопросов, которые ее попросили задать президенту. По ее словам, она согласилась на это при условии, что задаст уточняющие вопрос.
Предвыборный штаб президента прокомментировал ситуацию, заявив, что «не ставит условия по использованию данных вопросов».
Ранее Байден высказался о своем провале на дебатах и объяснил его отсутствием сил.
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Лоуфул-Сандерс рассказала, что получила список из восьми вопросов, которые ее попросили задать президенту. По ее словам, она согласилась на это при условии, что задаст уточняющие вопрос.
Предвыборный штаб президента прокомментировал ситуацию, заявив, что «не ставит условия по использованию данных вопросов».
«Ведущие всегда могут задать вопрос, который, как они думают, наилучшим образом проинформирует их слушателей», – отмечается в заявлении.
Ранее Байден высказался о своем провале на дебатах и объяснил его отсутствием сил.
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Александр Климов