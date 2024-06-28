Белорусские пограничники сбили украинский дрон-разведчик

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Белорусские пограничники предотвратили нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, применив боевое оружие, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
По данным ведомства, украинские беспилотники регулярно проводят разведывательные полеты возле границы, и их попытки проникнуть на территорию Беларуси пресекаются с использованием оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
Инцидент произошел 26 июня в Ельском районе Гомельской области. Пограничники заметили разведывательный дрон, двигавшийся с украинской территории вглубь Беларуси, и применили боевое оружие.
Дрон приземлился в 150 метрах от государственной границы.
В беспилотнике нашли видеозаписи, подтверждающие разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры на приграничной территории.
На опубликованном видеоролике видно, как сбитый беспилотник упал на поле, затем кадры, снятые дроном-разведчиком.
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Инцидент произошел 26 июня в Ельском районе Гомельской области. Пограничники заметили разведывательный дрон, двигавшийся с украинской территории вглубь Беларуси, и применили боевое оружие.
Дрон приземлился в 150 метрах от государственной границы.
В беспилотнике нашли видеозаписи, подтверждающие разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры на приграничной территории.
На опубликованном видеоролике видно, как сбитый беспилотник упал на поле, затем кадры, снятые дроном-разведчиком.
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Артем Кузьмин