В Белоруссии признали экстремистским канал «вДудь» на Youtube
Министерство информации Республики Беларусь официально сообщило о том, что судебным решением YouTube-канал российского журналиста и блогера Юрия Дудя* признали экстремистским материалом. Об этом пишет ТАСС.
На основании упомянутого вердикта Министерство информации внесло канал «вДудь» в республиканский список экстремистских материалов. Это означает, что на территории Беларуси запрещается распространение, хранение с целью распространения, а также публичное демонстрирование видеороликов с этого канала.
На территории России Юрий Дудь* является иноагентом. Он известен критикой в адрес российского лидера Владимира Путина и боевых действий на Украине.
Ранее стало известно, что деятель содержит старшего брата, живущего в России.
*Признан иноагентом в РФ