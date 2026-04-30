В Белоруссии признали экстремистским канал «вДудь» на Youtube

Министерство информации Республики Беларусь официально сообщило о том, что судебным решением YouTube-канал российского журналиста и блогера Юрия Дудя* признали экстремистским материалом. Об этом пишет ТАСС.



На основании упомянутого вердикта Министерство информации внесло канал «вДудь» в республиканский список экстремистских материалов. Это означает, что на территории Беларуси запрещается распространение, хранение с целью распространения, а также публичное демонстрирование видеороликов с этого канала.

На территории России Юрий Дудь* является иноагентом. Он известен критикой в адрес российского лидера Владимира ​Путина и боевых действий на Украине.

Ранее стало ​известно, что деятель содержит старшего брата, живущего в России.

*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов

