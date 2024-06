«Он сам прервал диалог, сам подставлял наших высших должностных лиц. Макрон грозил отправить французскую армию на территорию украинского театра военных действий. Еще он провалил выборы собственной партии в период голосования за депутатов Европарламента. И сейчас у него в стране проводят досрочно им же объявленные выборы», — добавил Климов.

«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — сказал глава Франции.

В разговоре с издательством сенатор отметил, что это похоже на жалкие попытки собрать дополнительный электорат.Ранее Эммануил Макрон заявил ведущему подкаста Generation Do It Yourself Матье Стефани, что был бы не против возобновить диалог с президентом России. Он отметил, что лидеры стран не общались уже несколько месяцев и можно было бы начать переговоры относительно атомной промышленности или по иной теме.