Белоусов провел переговоры с главой Пентагона

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
«В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины», – сказал Райдер.В ходе брифинга он также затронул тему возможной отправки американских войск на Украину. Райдер отметил, что Вашингтон не планирует этого делать «ни сейчас, ни в будущем».
Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.
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Никита Иванов