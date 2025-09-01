Бен-Гвир предложил сажать активистов флотилий в тюрьмы для террористов

01 сентября 2025, 02:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил помещать участников пропалестинских флотилий, включая Грету Тунберг, в тюрьмы для террористов с жёсткими условиями содержания, сообщает Israel Hayom.