Бен-Гвир предложил сажать активистов флотилий в тюрьмы для террористов
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил помещать участников пропалестинских флотилий, включая Грету Тунберг, в тюрьмы для террористов с жёсткими условиями содержания, сообщает Israel Hayom.
План ужесточения мер в отношении активистов, пытающихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, будет представлен премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Согласно предложению Итамара Бен-Гвира, задержанных участников «Флотилии свободы» планируется содержать в тюрьмах Кициот и Дамон с условиями, применяемыми к террористам: ограниченное питание, отсутствие телевизоров и радио, а также длительное пребывание под стражей.
Кроме того, израильские власти намерены конфисковывать суда, используемые для прорыва блокады, и передавать их правоохранительным органам для проведения полицейских операций. Это решение направлено на устранение интереса активистов к повторным попыткам.
Грета Тунберг присоединилась к «Флотилии свободы» в августе 2025 года, выйдя из Барселоны на судне с грузом гуманитарной помощи. Израильские власти считают такие акции пропагандистскими и поддерживающими террористическую организацию ХАМАС*, запрещённую в России, США и ЕС.
* ХАМАС — палестинская исламистская организация, признанная террористической в России, США, ЕС и других странах.
